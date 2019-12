© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva de Il Messaggero troviamo il titolo sui giallorossi: "Roma, solo mini market". Il mercato può attendere, fanno sapere dalle sede di viale Tolstoj. Non c'è alcuna urgenza di investire anche nella sessione invernale. Lo ha chiarito proprio Fonseca, venerdì sera, dopo il successo al Franchi contro la Fiorentina: "È complicato intervenire a gennaio. Se noi vogliamo un giocatore per migliorare la squadra, deve essere più bravo di quelli che ci sono oggi. Non è facile trovare calciatori che possano giocare qui subito". L'assist è per Petrachi che, non avendo budget a disposizione per nuovi acquisti, sa come accontentare l'allenatore.