© foto di stefano tedeschi

"Roma, strano ma Veretout", titola così la sezione sportiva de Il Messaggero in merito ai giallorossi. Il francese arrivato dalla Fiorentina non è mai stato disponibile per i dieci test estivi, ma a sorpresa torna a disposizione e punta ad una convocazione per il debutto in campionato contro il Genoa di domenica. Con il ritorno del francese si può alzare Lorenzo Pellegrini per giocare più vicino alle punte e rendere più efficace l'attacco.