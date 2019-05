Il Messaggero: "Roma, tecnico di consolazione"

Sull'edizione odierna de Il Messaggero si parla ancora di Roma, con focus su quello che sarà il nuovo allenatore dei giallorossi. Nonostante si sia parlato di ridimensionamento, questa parola non sembra spaventare Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri, che rimarrebbero in prima fila per succedere a Ranieri sulla panchina dei capitolini. Tempo una decina di giorni e verrà presa una decisione finale, con Marcelo Bielsa che potrebbe essere il terzo contendente inaspettato. Conto alla rovescia anche per Gianluca Petrachi, che sarà il nuovo direttore sportivo: toccherà a lui indirizzare il nuovo, annunciato, ridimensionamento tecnico. Avanti con i giovani, via i senatori: "L'anno prossimo la Roma non lotterà per la Champions" ha detto apertamente Ranieri.