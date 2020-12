Il Messaggero: "Roma, torna Smalling per dare l'assalto alla zona Champions"

vedi letture

La Roma vuole sfruttare il calendario favorevole per bussare alle porte della zona Champions. "Roma, torna Smalling per dare l'assalto alla zona Champions" scrive Il Messaggero oggi in edicola. I giallorossi proveranno ad approfittare dei confronti diretti Inter-Napoli e Juve-Atalanta per rosicchiare qualche punto. Contro il Torino, torna Smalling al posto dello squalificato Cristante. Dubbio in difesa tra Mancini e Kumbulla. Certo il ritorno di Pedro, con l'arretramento di Pellegrini a centrocampo. Per il resto, contro il Toro, spazio alla squadra che ha annichilito il Bologna in 45 minuti, appena 3 giorni fa.