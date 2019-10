© foto di stefano tedeschi

"Roma travolgente, è in zona Champions", titola così in prima pagina l'edizione odierna de Il Messaggero. La notte fredda della Dacia Arena è dolcissima per la Roma. Che umilia l'Udinese (0-4), sorpassa il Napoli (sabato ospite all'Olimpico) e si piazza al 4° posto. Fonseca, insomma, è in Champions, nonostante l'emergenza, ancora 7 assenti, e l'ennesima ingiustizia, restando in 10 per un'ora per la svista dell'arbitro Irrati che caccia senza motivo Fazio.