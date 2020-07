Il Messaggero: "Roma, turnover con vista Europa"

"Roma, turnover con vista Europa". All'interno dell'edizione odierna, Il Messaggero fa il punto in casa giallorossa in vista della sfida contro la SPAL, in programma questa sera alle 21:45. Contro i biancazzurri è l'occasione per gestire le forze dei big in vista della sfida contro il Siviglia. Fonseca non si fida, e ora non deve sbagliare le scelte: "Serve lo spirito visto contro l'Inter". Presente più in basso un riferimento anche alla vicenda Zaniolo: "Zaniolo, il ko e poi il ribaltone: a Ferrara è convocato di scorta". Inizialmente escluso dalla lista dei partenti per Ferrara, il talento giallorosso è stato inserito inserito in extremis, in seguito all'infortunio di Under.