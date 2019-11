© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero titola: "Roma, un socio per Pallotta". Il possibile nuovo socio di Pallotta è nella Capitale. Emissari di Dan Friedkin, 54 anni e figlio di Thomas scomparso due anni fa, sono sbarcati per studiare i conti della Roma. L'intenzione dell'americano, ritenuto dalla rivista Forbes il 504° uomo più ricco al mondo (patrimonio personale stimato in 4,2 miliardi di dollari), è di entrare con la compagnia texana «The Friedkin Group» nel club giallorosso. Da partner del presidente giallorosso o addirittura come nuovo azionista di maggioranza rilevando le quote del presidente e in parte in aumento di capitale.