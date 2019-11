© foto di Alessio Del Lungo

"Under, c'è l'Europa per salutare i guai". Questo il titolo che dedica Il Messaggero questa mattina al suo interno, a pagina 32, alla Roma. A Istanbul contro il Basaksehir che lo ha lanciato, il turco - si legge - può riprendersi il ruolo da protagonista perso per l'infortunio. Contende un posto da titolare a Zaniolo e Kluivert.