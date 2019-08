© foto di Mattia Verdorale

"Roma, Veretout si mette in mezzo". Questo il titolo a pagina 28 che Il Messaggero dedica ai giallorossi: "Fonseca aspetta Jordan per disegnare il centrocampo titolare. Il tecnico chiede al francese qualità e velocità nel recupero palla. L'ex viola sarà il perno del reparto. Ruolo che ricopre dallo scorso anno. Cristante-Diawara coppia alternativa".

Mercato Roma - "Dzeko blocca Alderweireld". Spazio a pagina 27 al mercato sia in entrata che in uscita dei giallorossi: "Lo stallo su Dzeko si ripercuote sul difensore. Preché per alzare l'offerta al Tottenham per il difensore (ferma a 20 milioni: a Trigoria non hanno fretta e sono convinti di poterlo prendere anche dopo giovedì, dead line del mercato in entrata in Premier) la Roma deve avere la certezza di non dover poi spendere per il centravanti: i 18/20 milioni che Petrarchi incasserebbe dalla cessione di Edin, non sarebbero sufficienti per prendere un numero 9".