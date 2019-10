Il Messaggero: "Roma, Veretout sta nel mezzo"

© foto di Mattia Verdorale

"Roma, Veretout sta nel mezzo". Titola così l'edizione odierna de Il Messaggero questa mattina in edicola sulle prove di formazione dei giallorossi di Paulo Fonseca: "Comincia il momento della verità per Jordan, che Fonseca considera indispensabile. A centrocampo non c'è spazio per il turnover, sta a lui prendere per mano la squadra. Pellegrini e Diawara sono out, Cristante non è al massimo. L'ex viola non potrà più fermarsi e dovrà fare la differenza".