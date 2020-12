Il Messaggero: "Roma, Villar e il pranzo con Totti, potrebbe diventare il suo procuratore"

Il Messaggero in edicola oggi si occupa dell'incontro tra Totti e Gonzalo Villar. "Roma, Villar e il pranzo con Totti, potrebbe diventare il suo procuratore" scrive il quotidiano. Il post dello spagnolo che ha organizzato l'incontro: "Sono senza parole". Totti diventerà il suo procuratore? Al momento l'attuale agenzia del centrocampista della Roma smentisce ma per la CT10Management di Totti, prendere la procura di un giovane di ottime prospettive sarebbe un bel colpo per il presente e per il futuro. Villar ha le carte in regola per diventare un punto fermo giallorosso e la Roma non vuole lasciarlo andare: per questo potrebbe esserci, all'orizzonte, un rinnovo del contratto.