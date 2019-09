Il Messaggero: "Roma, Zaniolo è super"

© foto di stefano tedeschi

E' una Roma che convince e diverte quella che ieri sera si è imposta per 4 a 0 sui turchi del Basaksehir. Gran protagonista di giornata il giovane Nicolò Zaniolo, con Il Messaggero che titola in prima pagina: "Roma, Zaniolo è super". Così la Roma di Fonseca convince il pubblico giallorosso, con una partita impostata sul contropiede per prendersi il match e, per la prima volta in stagione, senza subire reti. E continua a divertire: dodici reti realizzate, media di tre a partita, con sette marcatori diversi.