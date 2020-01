© foto di stefano tedeschi

Il Messaggero oggi in edicola titola sulla sconfitta della Lazio in Coppa Italia: "Scivolone Lazio. Il Napoli si rialza". Udite, udite la Lazio ha perso una partita. Ko per 1-0 contro il Napoli. Decide Insigne dopo due minuti. Non accadeva addirittura dal 7 novembre, in Europa League contro il Celtic. E a fare un parallelismo tra le due sconfitte non si sbaglia poi di tanto. Approccio molle e testa esclusivamente al campionato: domenica c'è il derby contro la Roma. L'altra notizia è invece che il Napoli ha vinto la sua terza gara con Gattuso in panchina, la seconda al San Paolo e sempre in coppa Italia. Un quarto di nobiltà per gli azzurri che approdano alle semifinali dove sfideranno la vincente della sfida tra Inter e Fiorentina.