Il Messaggero: "Scudetto e salvezza, la corsa ricomincia"

vedi letture

Si torna a parlare di calcio giocato nelle pagine sportive de Il Messaggero, che titola: "Scudetto e salvezza, la corsa ricomincia". Si ripartirà, con una corsa scudetto che si era fatta molto interessante: Juventus prima con 63 punti, uno soltanto in più della Lazio. La ripresa della corsa non sarà al rallentatore. Le gambe dei giocatori non potranno girare al massimo, evidentemente, ma i punti in palio saranno subito pesanti. Oggi in Lega si deciderà con quale calendario tornare in campo.