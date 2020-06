Il Messaggero: "Se il campionato si blocca né titolo né retrocessioni. Alla finale di Coppa gli eroi anti-Covid"

"Se il campionato si blocca né titolo né retrocessioni. Alla finale di Coppa gli eroi anti-Covid". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in riferimento alle decisione prese nell'assemblea di Lega svoltasi ieri: "Caos nell'Assemblea di Lega di ieri. La paura più grande è finire in serie B. Ecco perché qualcuno, Cairo del Torino in primis, ha proposto di bloccare le retrocessioni in caso di stop del campionato".