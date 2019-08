© foto di Giulio Falciai

"Sergej e Lazzari, la Lazio sorride". Questo il titolo a pagina 31 che l'edizione odierna de Il Messaggero dedica alla squadra biancoceleste: "Buona notizie dall'infermeria in vista dell'esordio con la Samp. Milinkovic ha recuperato, l'esterno destro scalpita per esserci. Manuel si allena con uno speciale tutore, oggi sarà presentato. Niente transfer per Jony. Caicedo riflette".