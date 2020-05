Il Messaggero: "Serie A, c'è il decalogo"

vedi letture

Il Messaggero oggi in edicola apre la sezione sportiva titolando: "Serie A, c'è il decalogo". La serie A vuole andare di corsa. Per evitare tutti i problemi e gli errori della Fase 1 e 2 ecco pronto il protocollo per ricominciare il campionato. Il documento di 36 pagine con una appendice per le trasferte è stato già mandato in visione a qualche squadra. Con ogni probabilità sarà portato anche al premier Conte nell'incontro del 28 maggio. Percorsi separati, orari di accesso allo stadio differenziati per le due squadre e gli arbitri, panchine allargate con l'utilizzo delle tribune.