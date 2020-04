Il Messaggero: "Serie A, ritiri dal 27 aprile e partite solo al Centro-sud"

"Serie A, ritiri dal 27 aprile e partite solo al Centro-sud". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in riferimento al pressing della Figc per far ripartire il campionato: "Contatti h24 con il governo per anticipare al 27 aprile l'inizio dei controlli medici. Gravina: "Chi è per lo stop non vuole bene al calcio". In campo solo al Centro-sud".