Il Messaggero: "Sì alle porte chiuse per evitare lo stop"

L'edizione odierna de Il Messaggero titola in apertura della sezione sportiva: "Sì alle porte chiuse per evitare lo stop". Il calcio, e lo sport in generale, navigano a vista. Soprattutto dopo l'ultima proposta del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che andrebbe a integrare il Dpcm del primo marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese: evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Già, ma questo tecnicamente cosa vuol dire? Con ogni probabilità si giocheranno tutte le gare a porte chiuse.