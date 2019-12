Il Messaggero: "Smalling-Lukaku, nemici per caso"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero titola sul prossimo match Inter-Roma: "Smalling-Lukaku, nemici per caso". Chris e Romelu hanno scelto di lasciare Manchester, come fu qualche anno fa per Dzeko, che poi a Roma ha cominciato una, e pure brillante, seconda vita. La Premier era diventata troppo grande per loro, l'aria che si cominciava a respirare stava diventando un po' pericolosa, c'era aria di esclusioni, di un ciclo che si stava esaurendo. Uno all'Inter l'altro alla Roma, e venerdì si ritroveranno di fronte.