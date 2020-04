Il Messaggero: "SpadaFora il pallone"

Gioco di parole nella sezione sportiva de Il Messaggero: "SpadaFora il pallone". Chiudere qui o proseguire. Come e quando? E soprattutto chi lo decide? Nessuno si espone. Tutti calcolano. Dai danni ai guadagni. Perché è chiaro che c'è chi vuole sfruttare la crisi per dare nuova forma al calcio di domani. I venti presidenti sono spaccati. Ieri non sono riusciti nemmeno a trovare l'intesa per fare un documento di risposta al Ministro. Due restano contrari e 18 favorevoli alla ripresa. Il presidente Paolo Dal Pino resta in silenzio ma lavora per avere l'unanimità. L'unica via su cui sono tutti d'accordo è quella di dare la palla in mano al governo. Deve essere Palazzo Chigi a chiudere tutto. In questo modo si potrebbero evitare diverse cause dietro lo scudo della forza maggiore.