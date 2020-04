Il Messaggero: "Spostamenti, scontro tra regioni"

"Spostamenti, scontro tra regioni", titola Il Messaggero oggi in prima pagina. Al centro - sud ci sono pochi positivi e la battaglia in questi giorni è per evitare transiti da nord che potrebbero far decollare l'epidemia. I governatori del centro-destra chiedono che intervenga il Colle, ma nel frattempo Jole Santelli, presidente della regione Calabria appoggiata da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, riapre tutto: bar e ristoranti da oggi saranno regolarmente aperti.