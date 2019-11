© foto di Alessio Del Lungo

Spazio al caos in casa Rieti con la squadra che ieri non è scesa in campo contro la Reggina a causa dello sciopero dei giocatori e della mancanza di un allenatore autorizzato a sedere in panchina per guidare la Berretti dopo che la prima squadra, e lo staff tecnico, era entrata in sciopero per i mancati pagamenti. “Sprofondo Rieti. La gara farsa con la Reggina non si gioca. C’è lo 0-3”, è il titolo del Messaggero che parla di “giorno più nero” e “città umiliata”.