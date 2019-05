© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica, nel taglio alto della prima pagina, uno spazio all'ultima partita di Daniele De Rossi con il titolo: "Addio struggente tra lacrime, sorrisi e cori contro l'assente Pallotta". A pagina 62, all'interno del giornale, si legge come, l'ormai ex capitano della Roma, abbia salutato la sua gente con una partita speciale: l'intero stadio lo ha acclamato e pianto per un altro giocatore simbolo costretto ad andare via. Nel frattempo i giallorossi battono 2-1 il Parma e si qualificano in Europa League.