Il Messaggero su De Rossi: "Centomila a match: la proposta rifiutata"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina, nella parte inferiore del giornale, alla trattativa fallita tra Daniele De Rossi e la Roma per il rinnovo del centrocampista. Questo il titolo utilizzato dal quotidiano: "Centomila a match: la proposta rifiutata". In un audio che circola su WhatsApp la verità spiegata proprio dal capitano dei giallorossi.