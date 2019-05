Il Messaggero su De Rossi: “In Boca al lupo”

Ampio spazio su Il Messaggero all’addio alla Roma del centrocampista Daniele De Rossi con il futuro del calciatore che già si legge fra le righe del titolo scelto nell’apertura delle pagine sportive: “De Rossi, in Boca al lupo”. “Domani all’Olimpico una notte di amore per Daniele e di rancore per chi lo ha voluto mandare via. - si legge nel sottotitolo – E Burdisso lo aspetta in Argentina”.

Lotito e Inzaghi, scintille - Spazio anche alla Lazio e al braccio di ferro fra il patron Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi sul rinnovo di quest’ultimo. “Il presidente in pressing per avere il sì del tecnico, in caso contrario sarà rivoluzione. - si legge – L’allenatore ancora in silenzio. Se va via Mihajlovic e De Zerbi in lizza, ma spuntano anche Liverani e Conceicao”.