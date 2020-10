Il Messaggero su Fonseca: "Cancellare il passato europeo per riconquistare Friedkin"

Così questa mattina Il Messaggero sul debutto della Roma di Fonseca in Europa League: "Cancellare il passato europeo per riconquistare Friedkin". Il punto più basso del tecnico in giallorosso rimane l'eliminazione del 6 agosto all'Arena di Duisburg nell'ottavo secco contro il Siviglia, oggi sfiderà lo Young Boys che quattro anni fa nei preliminari di Champions lo eliminò mentre ieri il portoghese ha provato a dar forza al suo rapporto con il nuovo proprietario Dan Friedkin, dichiarando: "Lavoriamo insieme per rendere ogni giorno più forte la Roma. Ho totale fiducia nella società". Parole più che altro mirate a ricostruire il feeling dopo aver manifestato delusione per il mercato estivo incompleto.