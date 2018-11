Il Messaggero su Lazio-SPAL: "Un pranzo in famiglia".

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un pranzo in famiglia". Questo il titolo de Il Messaggero in vista della sfida tra Lazio e SPAL. Domenica alle 12.30 Milinkovic sfida Milinkovic: il laziale Sergej contro il fratello Vanja, portiere degli estensi. Il Sergente spera che il Gigante di Ferrara faccia bene ma che non ripeta la recente prestazione contro la Roma.