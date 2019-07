Il Messaggero su Mihajlovic: "Il guerriero in lacrime non si arrende"

Nella giornata di ieri Sinisa Mihajlovic ha annunciato in conferenza di avere la leucemia e, di conseguenza, di essere costretto a lasciare il Bologna. Il Messaggero ne parla nella sua edizione odierna, scrivendo del dramma del serbo in prima pagina e titolando: "Il guerriero in lacrime non si arrende".

Roma e Lazio - Dopo essersi soffermato sulla battaglia di Mihajlovic, Il Messaggero in prima pagina si dedica anche alle romane. "Lazio, primo test con Vavro e Lazzari", si legge in taglio alto, in cui si parla della preparazione dei biancocelesti. Poi anche del mercato della Roma: "Il problema adesso è l'attacco".