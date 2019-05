Spazio ai giallorossi sulla prima pagina de Il Messaggero: "Roma-Juventus, l'assolo nel finale. Il sogno Champions League resta vivo". Ieri sera infatti, allo stadio Olimpico, la formazione di Claudio Ranieri ha steso i bianconeri per 2-0. In gol un super Alessandro Florenzi, al 79', e il bosniaco Edin Dzeko a pochi secondi dalla fine. Arriva, quindi, la terza sconfitta stagionale in questa edizione della Serie A per gli ormai campioni d'Italia.