© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina riserva al suo interno, a pagina 44, uno spazio a Roma-Lazio con questo titolo: "Derby da papere per la Champions". Giallorossi e biancocelesti chiudono uno a uno la sfida cittadina, decisa dagli errori di Strakosha e Pau Lopez. La Roma resta quarta, la Lazio terza non aggancia l'Inter, ma va a -5 dalla Juventus.