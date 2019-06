© foto di Alessio Del Lungo

"Totti, addio alla Roma a reti unificate". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica all'ex capitano dei giallorossi. Dirette tv e web per l'annuncio nell'anniversario dello scudetto del 2001. Il giornale tratta l'argomento anche al suo interno, a pagina 26, dove spiega come sia effettivamente il giorno della separazione tra l'ex numero 10 e la sua Roma. La conferenza stampa andrà in diretta sulle tre tv nazionali. Il Salone d'Onore del Coni sarà pieno. Alle ore 14 Francesco spiegherà i motivi che lo spingono fuori dal club dopo 30 anni.