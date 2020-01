© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 32, uno spazio alla Roma con Nicolò Zaniolo ed Edin Dzeko in primo piano: "Il bambino & il campione". La voglia e l'energia del bosniaco e dell'ex viola: le due vie dei giallorossi per rialzare la testa. C'è la Juventus, per loro un'avversaria speciale.