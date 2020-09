Il Messaggero: "Suarez, i giudici convocano la Juve"

"Suarez, i giudici convocano la Juve". Questo il titolo che è possibile trovare nel taglio basso della prima pagina de Il Messaggero in edicola sul caso Suarez: "Federico Cherubini prima, Fabio Paratici poi. Lo staff della Juve era sceso in campo in prima persona per assicurarsi che Luis Suarez superasse il test e conseguisse l'attestato di lingua italiana, in modo da ottenere la cittadinanza. Per questo il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha convocato in procura, come testi, Luigi Chiappero, avvocato dei bianconeri, e Maria Turco, legale dello stesso studio, che ha seguito l'iter di Suarez".