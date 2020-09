Il Messaggero sui biancocelesti: "Acerbi sceglie la Lazio"

"Acerbi sceglie la Lazio". Questo il titolo che Il Messaggero dedica sulle sue pagine al futuro del difensore biancoceleste: "Un po' di quiete dopo la tempesta. A Formello il cielo si sta schiarendo. E qualche nuvola che si era insidiata tra Acerbi e la Lazio, piano piano sta andando via. Se non c'è ancora stata una fumata bianca chiara e decisa, poco ci manca. Un passo in avanti c'è stato senza dubbio nella giornata di ieri: l'agente ha incontrato Tare e ha avuto un lungo colloquio con Lotito e ci sarebbe stata una piccola ma decisiva svolta. Ancora c'è da limare qualcosa, ma l'intesa non è lontana, con cifre che si aggireranno intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione più i bonus".