Il Messaggero sui biancocelesti: "Lazio, c'è l'obbligo di svolta"

vedi letture

"Lazio, c'è l'obbligo di svolta". Questo il titolo a pagina 27 che Il Messaggero dedica ai biancocelesti: "Non c'è tempo per scovare i colpevoli o la principale causa. Ora l'imperativo è ricompattarsi per ritrovare la vittoria. Inzaghi e Lotito lo hanno chiesto alla squadra: «Ci confrontiamo sempre con società, calciatori e staff tecnico, a prescindere dai risultati. In questi giorni abbiamo parlato, sappiamo di attraversare un frangente particolare». Dimostri in campo chi è degno d'indossare la maglia biancoceleste".