Il Messaggero sui biancocelesti: "Lazio, c'è l'Olimpico da sfatare"

"Lazio, c'è l'Olimpico da sfatare". Questo il titolo a pagina 31 che Il Messaggero dedica ai biancocelesti e alle gare casalinghe della squadra di Simone Inzaghi. Nello stadio di casa la Lazio ha raccolto molto poco per quanto riguarda punti in classifica. Stasera contro il Verona serve anche cambiare rotta. Tour de force, di cui è consapevole anche Inzaghi che alla squadra ha chiesto ancora uno sforzo prima della sosta di fine anno. Con Correa in dubbio prende quota la candidatura di Caicedo come spalla di Immobile.