Il Messaggero sui biancocelesti: "Lazio, è tutto negativo"

"Lazio, è tutto negativo". Questo il titolo che è possibile trovare sulle pagine de Il Messaggero in riferimento ai biancocelesti: "I quattro positivi in casa Inter, non agitano la Lazio. Almeno per ora. I biancocelesti sono stati gli ultimi ad affrontare i nerazzurri in campionato nella sfida di domenica all'Olimpico. Gli ultimi controlli sono stati effettuati due giorni fa e hanno dato esiti confortanti. Tutti i risultati dei giocatori presenti nel centro sportivo sono risultati negativi, anche quelli dei calciatori in giro per il mondo con le nazionali".