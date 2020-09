Il Messaggero sui biancocelesti: "Lazio, panchina d'argento"

"Lazio, panchina d'argento". Questo il titolo a pagina 29 che Il Messaggero dedica ai biancocelesti che vincono in terra sarda di misura: "A Cagliari torna in campo, la vecchia Lazio. Domina, vince e ritrova il bel gioco. Si rivedono le trame d'un tempo, quelle in cui davvero si poteva sognare lo scudetto. A voler trovare il difetto, manca ancora un po' di cinismo. Le tante occasioni sciupate nel primo tempo si potevano pagare a caro prezzo, ma il bis d'Immobile (in gol per il quinto anno consecutivo all'esordio) per fortuna non lascia spazio al rimpianto".