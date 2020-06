Il Messaggero sui biancocelesti: "Lazio, pressione scudetto"

"Lazio, pressione scudetto". Questo il titolo che Il Messaggero dedica ai biancocelesti che ritornano in campo per la prima volta dopo il lockdown proprio questa sera: "Obbligatorio vincere. Per dare un segnale al campionato: nel gruppo delle prime, la Lazio è l'unica a non essere ancora scesa in campo, le altre hanno tutte già giocato e vinto. Per chiarire a tutti che le motivazioni sono le stesse dell'ultima gara, il 29 febbraio, contro il Bologna (2-0). Per rispondere alla Juventus e non mandarla in fuga (ora è a +4)".