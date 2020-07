Il Messaggero sui biancocelesti: "Lazio, scudetto d'onore"

"Lazio, scudetto d'onore". Titola così a pagina 25 Il Messaggero in riferimento ai biancocelesti: "Tricolore che, come in uno dei più classici giochi enigmistici, si trasforma in onore. Dallo scudetto al riscatto. La guerra combattuta a parole durante il lockdown è diventata una piccola battaglia per la difesa del fortino: la Champions. E l'armata biancoceleste ci arriva con tanti feriti e per di più fiaccata nel morale".