Il Messaggero sui biancocelesti: "Lazio, scudetto sotto voce"

"Lazio, scudetto sotto voce". Questo il titolo sulle pagine de Il Messaggero in riferimento ai biancocelesti: "La notte dell'Olimpico è scivolata via tra silenzi e parole d'incoraggiamento. Il 3-0 contro il Milan è stato una mazzata, non c'è dubbio ma nessuno tra i giocatori vuole arrendersi. Normale che la sconfitta abbia riportato tutti con i piedi per terra ma niente è impossibile. Inzaghi si è limitato a dire poche cose nello spogliatoio. Oggi parlerà al gruppo".