Il Messaggero sui giallorossi: "Fonseca, la Roma è a metà"

© foto di Alessio Del Lungo

"Fonseca, la Roma è a metà". Questo il titolo che Il Messaggero dedica, questa mattina, ai giallorossi al suo interno, a pagina 32. La panchina è lunga, ma non dà garanzie al tecnico che è rimasto deluso dall'atteggiamento di alcuni giocatori. Da Florenzi a Under, ecco i calciatori sul banco degli imputati. Con la SPAL torna la squadra titolare: un'altra chance per Fazio.