Il Messaggero sui giallorossi: "Fonseca, la Roma in 7 mosse"

© foto di Alessio Del Lungo

"Fonseca, la Roma in 7 mosse". Questo il titolo che dedica ai giallorossi Il Messaggero questa mattina a pagina 27. Dal Sassuolo al Cagliari, sette partite in venti giorni per capire il reale valore e gli obiettivi della squadra. Smalling, Veretout e Mkhitaryan dovranno cambiare il volto della Roma, ancora a caccia della vera e reale identità.