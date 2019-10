Il Messaggero sui giallorossi: "Fonseca, tutti i modi per dire Roma"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica spazio al suo interno ai giallorossi, a pagina 33 con il titolo seguente: "Fonseca, tutti i modi per dire Roma". L'emergenza costringe il tecnico a pensare a una squadra alternativa sia per l'Europa League sia per il campionato. L'allenatore - si legge - non vuole rinunciare al suo 4-2-3-1, ma il 4-3-3 o la difesa a tre gli consentirebbero di non scoprire la mediana.