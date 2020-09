Il Messaggero sui giallorossi: "Fonseca va contromano"

"Fonseca va contromano". Questo il titolo che all'interno delle sue pagine sportive, Il Messaggero dedica all'allenatore della Roma: "Più che la piazza, rincuorata dall'arrivo di Kumbulla e da quello imminente di Milik, è Fonseca ad aspettarsi qualcosa in più. Perché se l'ad Fienga, ogni volta che viene sollecitato mediaticamente, continua a parlare di «scelte a lungo termine», per Paulo esiste soltanto il presente. A partire da questa sera, nel debutto in campionato a Verona, dove non è esclusa la presenza dei Friedkin".