Il Messaggero sui giallorossi: "La Roma non ha svoltato a destra"

"La Roma non ha svoltato a destra". Questo il titolo a pagina 26 che Il Messaggero dedica ai giallorossi: "Fine del calcio mercato, un bel sospiro: fine dell'agonia. L'estate è andata via a inseguire sogni (Milik), l'inizio di campionato è stato turbolento (caso Diawara, il rischio di perdere Smalling) e il futuro è tutto da scrivere. Fonseca è soddisfatto, in parte. Qualcosa manca: ha assaporato Milik per poi ritrovarsi Dzeko, che va recuperato (è fondamentale). Ha chiesto Smalling dal primo giorno e l'ha ottenuto sul gong".