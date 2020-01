© foto di Alessio Del Lungo

"La Roma non va di punta". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 35, sui giallorossi. Insufficiente il raccolto degli attaccanti di Fonseca: il reparto è il quinto della Serie A e nessun giocatore è in doppia cifra. Il tecnico penalizzato nella corsa Champions con le altre big. Dzeko, solo 7 gol in campionato non ha né il vice né il partner.