© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 54, alla Roma con questo titolo: "Resta in zona Europa". I giallorossi - si legge - vincono a Verona con le reti di Kluivert, Perotti e Mkhitaryan dopo il momentaneo pareggio dei gialloblù con Faraoni e conservano il quarto posto in classifica.