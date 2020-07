Il Messaggero sui giallorossi: "Roma, l'ultima chiamata"

vedi letture

"Roma, l'ultima chiamata". Momento no per i giallorossi di Fonseca che stasera all'Olimpico affrontano il Parma. Gli dedica quel titolo Il Messaggero a pagina 31, proseguendo: "La classifica da migliorare e la panchina da difendere: l'obiettivo è doppio per Fonseca contro il Parma all'Olimpico (ore 21,45). La striscia negativa della Roma incide sulla posizione del portoghese. Che si ritrova improvvisamente sotto i riflettori e anche sotto Pioli. Il club giallorosso è pronto a mettere in discussione il tecnico".